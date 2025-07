Vittoria–Scoglitti, si attiva il bus serale: mobilità sicura e sostenibile per tutta l’estate

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento degli spostamenti verso il litorale, il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Vittoria annunciano l’attivazione di un servizio serale di trasporto pubblico tra il centro cittadino e la frazione marinara di Scoglitti, pensato per garantire sicurezza e praticità, soprattutto nelle ore serali.

A partire da sabato 26 luglio e fino al 31 agosto 2025, grazie alla collaborazione con Autolinee Giamporcaro S.r.l., sarà possibile viaggiare in modo sicuro e senza stress dal cuore della città alle spiagge e locali di Scoglitti, e ritorno.

Orari del servizio

Andata

Partenza: ore 21:00 da Piazza Nenni (Stazione FS – Vittoria)

Arrivo: ore 21:30 a Piazza Risorgimento (Scoglitti)

Percorso: Piazza Nenni – Piazza Grassi (Via G. Leopardi) – Via Stradale per Scoglitti (angolo Via P. Gentile, ex Piaggio) – Piazza Risorgimento – Alcerito

Ritorno

Partenza: ore 01:00 da Piazza Risorgimento (Scoglitti)

Arrivo: ore 01:30 a Piazza Nenni (Stazione FS – Vittoria)

Percorso: Alcerito – Piazza Risorgimento – Via Stradale per Scoglitti – Via Garibaldi (angolo Via G.B. Iacono) – Piazza del Popolo – Stadio Comunale – Piazza Nenni

Sicurezza, giovani e sostenibilità al centro dell’iniziativa

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: offrire un’alternativa concreta all’uso dei mezzi privati, riducendo il rischio di incidenti stradali nelle ore notturne e promuovendo la mobilità sostenibile. Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani, tra i principali fruitori della movida estiva e spesso esposti a pericoli legati alla guida notturna.

Il Comune invita cittadini e turisti a sfruttare questa opportunità gratuita per godersi le serate al mare senza preoccupazioni, contribuendo allo stesso tempo a un’estate più sicura per tutti.

© Riproduzione riservata