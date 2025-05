Vittoria, scarica rifiuti in strada, beccato sul fatto: multato

Colto in flagrante mentre abbandona una montagna di rifiuti: l’intervento della Polizia Locale lo blocca e parte subito la multa. È successo a Vittoria, all’angolo tra via Alfredo Cappellini e una traversa adiacente, dove un uomo è stato sorpreso dagli agenti proprio nel momento in cui stava trasformando un tratto di strada in una discarica abusiva.

Gli operatori della Polizia Locale, impegnati in un servizio di sorveglianza ambientale mirato, non hanno lasciato spazio all’equivoco: l’uomo è stato fermato, identificato e sanzionato secondo le norme previste per l’abbandono illecito di rifiuti.

Non è un episodio isolato

Non è un episodio isolato, ma uno dei tanti casi che la Polizia Locale continua a fronteggiare ogni giorno con determinazione. La linea dell’Amministrazione è chiara: tolleranza zero verso chi inquina e compromette l’ambiente urbano ed extraurbano.

Le attività di controllo proseguiranno a tappeto, con l’obiettivo di stroncare sul nascere comportamenti irresponsabili e illegali. Chi viene sorpreso a sporcare la città dovrà fare i conti con pesanti sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche penali.

