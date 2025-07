Vittoria, riqualificato il piazzale dell’ospedale “Guzzardi”: più sicurezza, accessibilità e controllo degli accessi

È stata ufficialmente consegnata ieri l’opera di riqualificazione del piazzale antistante l’ospedale “Riccardo Guzzardi”, al termine di un importante intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato una superficie complessiva di circa 2.500 metri quadrati.

Un progetto da 210 mila euro, finanziato interamente con fondi del bilancio aziendale dell’ASP di Ragusa e inserito nel piano investimenti 2024, che restituisce all’utenza e agli operatori sanitari un’area esterna profondamente rinnovata, più sicura, funzionale e accessibile.

L’intervento ha previsto la completa sostituzione della pavimentazione, la riorganizzazione dei percorsi pedonali e carrabili, l’installazione di barriere automatiche per regolare l’accesso ai veicoli, la creazione di nuove aree di sosta – anche dedicate al pronto soccorso e ai mezzi di emergenza – e il rifacimento dell’impianto di illuminazione esterna. Inoltre, è stato realizzato un nuovo locale per la portineria e la vigilanza, per rafforzare il controllo degli ingressi.

