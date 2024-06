Vittoria: riaperta al traffico una parte di via Cavour, protesta la scuola Giovanni XXIII – Colonna

Il comune di Vittoria ha deciso di aprire al traffico viario il tratto di via Cavour antistante la scuola Giovanni XXIII – Vittoria Colonna, cancellando un tratto di isola pedonale.

La preside Angela Fisichella: “Nessun riguardo per le esigenze della scuola”

Una decisione inaspettata che suscita la reazione della scuola. “Non siamo stati consultati – commenta la preside Angela Fisichella – questa decisione è giunta inaspettata. Ci hanno detto che la strada sarà comunque chiusa in coincidenza con gli orari di entrata e uscita degli alunni. Ma non basta: la scuola ha attività in vari orari, anche pomeridiani. Le decisioni sono state prese senza consultarci. Lo scorso anno avevano chiuso l’uscita degli alunni su via Cavour installando la cancellata, anche lì senza consultarci. Ci avevano garantito che non sarebbe mai accaduto nulla del genere e che la scuola sarebbe stata sempre consultata e informata, senza nessun rispetto per il nostro lavoro e le esigenze degli alunni. Ci rivolgeremo al Prefetto”.

La questione della chiusura al traffico di via Cavour (nel tratto tra via Milano e via Firenze) ha scatenato una ridda di polemiche sui social, cui neanche lo stesso sindaco si è sottratto.

Non si conosce il motivo della decisione: potrebbe riguardare la questione della sicurezza per cercare di evitare la presenza di chi vende droga nella zona, o per rispondere ad alcune esigenze dei commercianti della zona.

Aiello affida all’assessore Corbino l’incarico di mediare

Il sindaco Francesco Aiello ha dato mandato all’assessore Francesca Corbino, che detiene la delega all’Istruzione, di dialogare con la scuola e trovare una soluzione condivisa “Martedì mattina convocherò il tavolo di concertazione” fa sapere Corbino.

© Riproduzione riservata