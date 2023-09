Vittoria: resta folgorato mentre tenta di rubare i cavi di rame da un traliccio. Denunciati in due per furto aggravato in concorso

Ha tentato di rubare i cavi di rame dall’impianto di distribuzione elettrica ma è rimasto folgorato. E’ stato denunciato dai carabinieri, insieme al complice, per tentato furto aggravato in concorso.

IL RICOVERO IN OSPEDALE

I carabinieri sono intervenuti al Guzzardi di Vittoria dove era stato ricoverato un uomo, L.M.E., 37 anni, soccorso dopo essere stato folgorato dall’elettricità. Le indagini hanno rivelato che era stato accompagnato in ospedale da uno sconosciuto a bordo di un’auto. Grazie al rinvenimento del numero di targa i militari sono riusciti a risalire al proprietario dell’auto, V.A., 52 anni. Ai carabinieri, quest’ultimo, ha confessato spontaneamente di essere stato coinvolto in un tentativo di furto di cavi in rame dall’impianto di distribuzione della rete elettrica in una zona periferica della città.

LA CADUTA

Nel corso dell’operazione, il complice di V.A. è stato folgorato mentre tentava di tagliare i cavi e ha riportato lesioni e fratture. Salendo su una scala con in mano una tenaglia in ferro, giunto ad una distanza di circa 3 metri, restava folgorato dall’alta tensione precipitando dalla scala.

I Carabinieri hanno denunciato V.A. insieme al complice ferito per il reato di furto aggravato in concorso.