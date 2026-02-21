Vittoria, pistola con matricola abrasa in casa: arrestato 50enne

Un’arma clandestina nascosta in casa. È questo il risultato di un intervento della Polizia di Stato a Vittoria, che ha portato all’arresto di un uomo di 50 anni, originario della città, trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa detenuta illegalmente.

L’operazione è scattata dopo la richiesta di aiuto da parte di una donna che aveva denunciato il danneggiamento del parabrezza della propria autovettura. Un episodio inizialmente circoscritto a un atto vandalico, ma che ha innescato accertamenti più approfonditi da parte degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria.

Le immagini di videosorveglianza decisive per risalire al responsabile

Fondamentali per l’identificazione del presunto autore del gesto sono state le immagini di un sistema di videosorveglianza installato nelle vicinanze dell’abitazione della donna. Attraverso l’analisi dei filmati, gli investigatori sono riusciti a risalire al 50enne.

A quel punto gli agenti si sono recati presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione domiciliare mirata alla ricerca di eventuali armi o oggetti atti ad offendere.

In casa una pistola calibro 6.35 con 24 cartucce

Nel corso della perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, occultata all’interno dell’abitazione insieme a 24 cartucce custodite in una scatola.

Arresti domiciliari su disposizione della Procura di Ragusa

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, che coordina le indagini.

L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla detenzione illegale di armi sul territorio e nella prevenzione di episodi che potrebbero degenerare in situazioni ben più gravi.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare la provenienza dell’arma sequestrata.

