Vittoria piange il piccolo Matteo Fiorilla, morto a solo un anno di vita

Una comunità in lutto per un angelo volato via troppo presto. E’ morto a solo un anno di vita il piccolo Salvatore Matteo Pio Fiorilla.

In questo momento si susseguono le condoglianze per il papà, Sergio, e la mamma, Martina. Il piccolo, che purtroppo aveva dei problemi di salute, purtroppo non ce l’ha fatta.

Condoglianze da parte della dirigenza dell’Asd Vittoria Calcio e anche dal senatore Salvo Sallemi.

Ai genitori e ai familiari, anche le condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.