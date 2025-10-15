L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Vittoria paralizzata da allagamenti e buche: cittadini esasperati. FOTO
15 Ott 2025 10:16
Ancora una volta, pochi minuti di pioggia hanno trasformato strade e quartieri di Vittoria in veri e propri laghi urbani. Case al piano terra invase dall’acqua e fanghiglia, traffico paralizzato e disagi pesanti per i cittadini. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra.
Non è la prima volta che Vittoria subisce degli allamenti, anche dopo pochi minuti di pioggia. Pelligra, infatti, sottolinea come ogni episodio di maltempo si trasformi in un incubo per i residenti, costretti a ripulire le proprie abitazioni dai danni causati dall’acqua, un compito che spetterebbe alle istituzioni.
Le zone più colpite
I disagi maggiori si sono registrati in via Dei Vespri, tra via Roma e via Cacciatori delle Alpi, ma l’allagamento ha interessato anche altre aree della città. A peggiorare la situazione, secondo il consigliere, è il sistema di deflusso inefficiente, aggravato dalla mancata pulizia delle caditoie e dalla carenza di manutenzione delle infrastrutture urbane.
La richiesta dei cittadini
Il consigliere chiede un piano serio e immediato di manutenzione delle infrastrutture e delle reti di deflusso, affinché la città possa affrontare il maltempo senza subire danni e disagi continui.
Problemi in via Paolo Arias
Oltre agli allagamenti, anche le buche. Da mesi i residenti e le imprese di via Paolo Arias, vivono in una situazione di degrado e abbandono ormai insostenibile. La strada, solcata da voragini pericolose, ad ogni pioggia si trasforma in un lago impraticabile, isolando chi abita in zona e bloccando le attività delle aziende locali. A denunciare lo stato di emergenza è il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra.
Secondo Vinciguerra, il problema non è solo legato al dissesto stradale, ma anche le discariche abusive, che non vengono rimosse. La combinazione tra buche profonde, mancata manutenzione e rifiuti accumulati rende la via praticamente impraticabile e crea rischi per pedoni, automobilisti e attività commerciali.
