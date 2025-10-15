Vittoria paralizzata da allagamenti e buche: cittadini esasperati. FOTO

Ancora una volta, pochi minuti di pioggia hanno trasformato strade e quartieri di Vittoria in veri e propri laghi urbani. Case al piano terra invase dall’acqua e fanghiglia, traffico paralizzato e disagi pesanti per i cittadini. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra.

Non è la prima volta che Vittoria subisce degli allamenti, anche dopo pochi minuti di pioggia. Pelligra, infatti, sottolinea come ogni episodio di maltempo si trasformi in un incubo per i residenti, costretti a ripulire le proprie abitazioni dai danni causati dall’acqua, un compito che spetterebbe alle istituzioni.

Le zone più colpite

I disagi maggiori si sono registrati in via Dei Vespri, tra via Roma e via Cacciatori delle Alpi, ma l’allagamento ha interessato anche altre aree della città. A peggiorare la situazione, secondo il consigliere, è il sistema di deflusso inefficiente, aggravato dalla mancata pulizia delle caditoie e dalla carenza di manutenzione delle infrastrutture urbane.

La richiesta dei cittadini

Il consigliere chiede un piano serio e immediato di manutenzione delle infrastrutture e delle reti di deflusso, affinché la città possa affrontare il maltempo senza subire danni e disagi continui.

Problemi in via Paolo Arias

Oltre agli allagamenti, anche le buche. Da mesi i residenti e le imprese di via Paolo Arias, vivono in una situazione di degrado e abbandono ormai insostenibile. La strada, solcata da voragini pericolose, ad ogni pioggia si trasforma in un lago impraticabile, isolando chi abita in zona e bloccando le attività delle aziende locali. A denunciare lo stato di emergenza è il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra.

Secondo Vinciguerra, il problema non è solo legato al dissesto stradale, ma anche le discariche abusive, che non vengono rimosse. La combinazione tra buche profonde, mancata manutenzione e rifiuti accumulati rende la via praticamente impraticabile e crea rischi per pedoni, automobilisti e attività commerciali.

