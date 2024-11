Vittoria: nuova maxi rissa in via Cavour, caos in pieno centro storico

Una nuova maxi rissa ha sconvolto ieri sera via Cavour, nel cuore del centro storico di Vittoria. Intorno alle 20, decine di persone hanno dato il via a una serie di scontri, che si sono ripetuti lungo tutto il corso, dalla piazza del Popolo fino a largo Cavour. Secondo i testimoni, piccoli gruppi di persone si inseguivano per poi affrontarsi nuovamente, generando un vero e proprio clima di caos che ha costretto i presenti a cercare riparo.

Cittadini e commercianti hanno assistito alla scena attoniti e impauriti. La tensione, alimentata dal frastuono e dalla confusione, ha lasciato il segno su chi si trovava a passare nella zona.

L’episodio ha sollevato una forte preoccupazione tra gli esercenti del corso, che stanno valutando di richiedere un incontro con il sindaco per discutere della sicurezza nell’area e di possibili misure preventive contro episodi simili in futuro.

