Vittoria: la maggioranza ritrova l’unità, passano gli emendamenti Dc su acqua, sicurezza e ambiente

La maggioranza si ricompatta sul bilancio di previsione. I gruppi consiliari che sostengono la giunta guidata da Francesco Aiello votano il DUP, documento di programmazione economica e finanziaria. Lo fanno accogliendo i cinque emendamenti che erano stati presentati dai consiglieri comunali della Democrazia cristiana.

I cinque emendamenti riguardano la realizzazione di opere ritenute prioritarie per la città: il rifacimento della rete idrica, che oggi mette in difficoltà soprattutto i quartieri del centro storico, costretti a ricorrere alle autobotti, la messa in sicurezza dello Stradale Arcerito, una strada secondaria che da Vittoria conduce verso il lungomare che molti percorrono in alternativa all’ex provinciale e che però è stata teatro di molti incidenti, anche mortali), interventi per la tutela del verde urbano e degli interventi compensativi per gli alberi abbattuti negli ultimi quattro anni, interventi di salvaguardia per la tutela del Lungomare Lanterna, a Scoglitti, per la tutela delle spiagge, degli interventi di mitigazione ambientale, con la realizzazione di una barriera verde di protezione con alberi.

I cinque emendamenti presentati a fine dello scorso anno erano apparsi come un segnale di nervosismo all’interno della maggioranza che sostiene Aiello. Cinque consiglieri comunali poco meno di un anno fa hanno aderito alla Dc e il sindaco sostiene che non più (o non sono mai stati) organici alla maggioranza. In realtà, essi hanno sempre votato gli atti fondamentali portati in aula dalla giunta. Lo stesso è accaduto nella giornata di ieri. IL DUP è stato votato a maggioranza con il voto compatto dei consiglieri eletti nelle liste di Aiello. Si torna in aula questo pomeriggio, per l’esame del bilancio di previsione e per completare così l’approvazione dei documenti finanziari.

