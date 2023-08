Vittoria, inquinamento e fumarole. Tagliarini e Siggia: “Un tavolo tecnico per affrontare il problema”

I giorni del ferragosto ancora pieni di fumo. Di inquinamento e di smog. Gli agricoltori della fascia trasformata – o almeno alcuni di loro privi di sensibilità ambientale e di senso di responsabilità civile – continuano a bruciare la cosiddetta “plastica nera”, quella che è piena di sostanze chimiche e non può essere riciclata, ma anche altri rifiuti. Un problema irrisolto per questa amministrazione come per le precedenti che nulla hanno potuto fare. Perché la responsabilità non è dei sindaci e su questa materia non si riesce a fare fronte comune e a mettere in campo gli strumenti necessari per affrontarlo. La coordinatrice di Italia Viva di Vittoria, Valentina Tagliarini e la consigliera comunale Sara Siggia incalzano il sindaco Francesco Aiello che, nella campagna elettorale di due anni fa, ne aveva fatto un cavallo di battaglia, promettendo un impegno forte per affrontare e risolvere il problema.

Tagliarini: “I nostri polmoni e le nostre vite vittima dell’ignoranza e dell’arroganza”

“Il sindaco, dopo mille proclami, cosa fa? Dove sono le armi tanto sbandierate contro il fenomeno delle fumarole? – afferma Tagliarini – solo chiacchiere e intanto i nostri polmoni e le nostre vite soggiacciono all’arroganza e soprattutto ignoranza di chi ogni giorno incurante delle conseguenze appicca incendi come se niente fosse, bruciando di tutto: dagli scarti agricoli alla plastica delle serre, etc., etc., inquinando l’aria e i terreni e soprattutto compiendo tutto questo sotto gli occhi di tutti. Mi chiedo: c’è la volontà politica di arginare il fenomeno? Perché negli altri Comuni limitrofi si tentano strategie comuni e qui tutto tace? Vittoria e Scoglitti terra dei fuochi e tale evidentemente deve restare se ci sono interessi troppo grandi a cui sottostare”.

Siggia: “Misurare i livelli di diossina nell’aria”

La consigliera comunale Sara Siggia suggerisce di formare un tavolo tecnico operativo con tutti gli attori interessati dal fenomeno (dai produttori agricoli agli esponenti delle forze dell’ordine, i sindaci di tutti i comuni della fascia trasformata). “L’obiettivo – spiega – è trovare una soluzione alternativa alla diossina sprigionata dagli incendi e magari risolvere una volta per tutte il problema proponendo soluzioni efficaci e alla portata di tutti. Inoltre chiederò che sia fatto un controllo e delle analisi mirate, sulla scorta di ciò che è stato l’esempio di Palermo, per constatare i livelli di diossina nell’aria. Non si può proseguire oltre lungo questo andazzo”.