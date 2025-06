Vittoria, in funzione la nuova TAC: una svolta per migliaia di pazienti

Dopo mesi di attesa e grande fermento tra cittadini e operatori sanitari, all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria è finalmente entrata in funzione la nuova TAC a 128 strati, una strumentazione diagnostica all’avanguardia, attesa con urgenza da un bacino di utenza che copre un’ampia fetta del territorio sud-occidentale della provincia di Ragusa. L’apparecchiatura, tra le più evolute in ambito radiologico, consente acquisizioni di immagini ad altissima risoluzione in tempi rapidi, con una significativa riduzione della dose di radiazioni (fino al 90% in meno rispetto agli standard precedenti). La nuova TAC rappresenta una risorsa chiave per i tanti comuni limitrofi, gravati finora da lunghi tempi di attesa e dalla necessità, in molti casi, di spostarsi altrove per esami urgenti o approfonditi.

