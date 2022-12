Vittoria: il 2 gennaio un sit-in per la scomparsa di Daouda e in memoria di Salvatore Ottone e Rosario Salerno

Un sit-in si terrà a Vittoria il prossimo 2 gennaio, in piazza del Popolo, a partire dalle ore 18.30, organizzato da Libera. La manifestazione vuole accendere i riflettori sulla scomparsa di Daouda Diane, il mediatore culturale sparito da Acate il 2 luglio scorso e di cui si sono completamente perse le tracce e per cui si chiede verità e giustizia. Inoltre, il sit-in è dedicato anche alla memoria di Salvatore Ottone e di Rosario Salerno, uccisi dalla mafia il 2 gennaio 1999, in quella che tutti ricordano come la “strage di san Basilio”.

A Pozzallo, inoltre, si terrà un apericena solidale per la famiglia di Daouda, organizzato da Libera Pozzallo con il coordinamento di Libera Ragusa: l’appuntamento è per il 18 gennaio sera a Pozzallo al locale Cala Brigantina.

I soldi raccolti, al netto delle spese, andranno alla famiglia del giovane ivoriano. Sarà un’occasione per informare e riflettere sul tema dello sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento alla situazione di grave disagio che si riscontra nella zona della cosiddetta “Fascia Trasformata”.