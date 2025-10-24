Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Vittoria, grave incidente moto-bici: uomo di 44 anni elisoccorso
24 Ott 2025 11:47
Incidente stradale, questa mattina, nei pressi dell’autoporto di Vittoria. Una moto contro una bici e una persona in prognosi riservata, che sta per essere portata in elisoccorso a Catania. Si tratta di un 44enne extracomunitario. Sul posto la polizia municipale di Vittoria per i rilievi di rito.
