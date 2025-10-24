Home / Cronaca

Vittoria, grave incidente moto-bici: uomo di 44 anni elisoccorso

24 Ott 2025 11:47

Incidente stradale, questa mattina, nei pressi dell’autoporto di Vittoria. Una moto contro una bici e una persona in prognosi riservata, che sta per essere portata in elisoccorso a Catania. Si tratta di un 44enne extracomunitario. Sul posto la polizia municipale di Vittoria per i rilievi di rito.

