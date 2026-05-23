Furto sacrilego a Chiaramonte Gulfi: rubati tabernacolo, ostie e reliquia di Santa Rita

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Un furto sacrilego ha scosso profondamente la comunità di Chiaramonte Gulfi nelle ore successive alla festa dedicata a Santa Rita. Nella chiesa di contrada Sperlinga, ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio sacro portando via il tabernacolo con le ostie consacrate, una reliquia della santa e un calice liturgico, di scarso valore economico ma di enorme significato religioso.

Un episodio che ha provocato sdegno, dolore e incredulità tra i fedeli, colpendo uno dei luoghi simbolo della devozione locale proprio all’indomani dei festeggiamenti.

La scoperta nella notte: residenti notano movimenti sospetti

Il furto sarebbe avvenuto tra la tarda serata e la mezzanotte. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, insospettiti da movimenti anomali nei pressi della chiesa, hanno contattato i Carabinieri della Compagnia di Vittoria.

Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, è emerso che ignoti avevano forzato un accesso secondario, riuscendo a introdursi nella struttura e ad asportare gli oggetti sacri custoditi all’interno.

Rubati oggetti di forte valore religioso

Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno portato via il tabernacolo contenente le ostie consacrate, una reliquia di Santa Rita – un frammento della tunica della santa – e un calice utilizzato durante le celebrazioni liturgiche, privo di particolare valore economico ma significativo sul piano simbolico e spirituale.

Un gesto che ha profondamente ferito la sensibilità della comunità religiosa, trattandosi di oggetti legati direttamente alla liturgia e alla devozione popolare.

L’appello del sindaco Cutello

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, che ha lanciato un appello pubblico affinché almeno parte del materiale venga restituito.

“Ridateci almeno le ostie e la reliquia. Non sono oggetti che si possono vendere, né di valore, ma simbolo della fede”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la gravità del gesto e il suo impatto sulla comunità.

Indagini in corso dei Carabinieri

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri di Vittoria, che stanno acquisendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica del furto e individuare i responsabili.

Il furto avviene in un momento particolarmente significativo per la comunità, appena dopo la festa dedicata a Santa Rita, molto sentita dai fedeli del territorio.

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