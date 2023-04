Vittoria: fermato corriere della droga, nella biancheria intima ovuli di eroina

La polizia di Vittoria ha arrestato lo scorso 7 aprile un corriere della droga che aveva con sè eroina.

L’uomo viaggiava a bordo di un’autovettura proveniente dalla provincia di Caltanissetta. A seguito di un controllo, mostratosi particolarmente insofferente con le forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale.

LA DROGA NELLA BIANCHERIA INTIMA





Addosso all’uomo, tra la biancheria intima, venivano rinvenuti tre ovuli di eroina del peso complessivo di 33 grammi, oltre a una cospicua somma di denaro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio come ha ammesso davanti all’evidenza dei fatti.

E’ stato in seguito sottoposto ai domiciliari, misura cautelare confermata dall’udienza di convalida.