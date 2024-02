Vittoria: è morto l’avvocato Giovanni Scarso, Cavaliere al merito della Repubblica e Commendatore

Si è spento a Vittoria l’avvocato Giovanni Scarso. Avrebbe compiuto 89 anni a luglio. Cavaliere al merito della Repubblica e Commendatore, è stato consigliere comunale negli anni Settanta al Comune di Vittoria e commissario alla Provincia regionale di Ragusa da maggio del 2012 al dicembre del 2013. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Palermo nel 1962, sposato e padre di due figli, ha diretto da vincitore di concorso, il consorzio di bonifica dell’Acate,per 27 anni, componente del consiglio di amministrazione dell’Azienda sanitaria 22 di Vittoria. Componente della commissione tributaria di II°grado di Ragusa dal 1976, ha fatto parte sin dalla sua costituzione, della Commissione tributaria regionale di Palermo da componente di sezione.

GIOVANNI SCARSO, LA VITA

Nel 2009 è stato nominato componente della Commissione tributaria centrale, sezione di Palermo. E’stato vice procuratore onorario dal 1998 al 2007 presso il Tribunale di Ragusa. E’stato corrispondente da Vittoria per il Giornale di Sicilia. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello della presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, Emanuela Tumino: “Dell’avvocato Giovanni Scarso, che è stato vice procuratore onorario, ma anche componente del Consiglio distrettuale di disciplina, mi piace sottolineare il suo tratto signorile e il suo straordinario garbo istituzionale. Si è speso molto per la nostra categoria, presente anche in Tribunale pure quando la malattia ne stava intaccando le forze”. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria.

