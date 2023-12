Vittoria: divieto dell’uso dell’acqua potabile, forse manomesso il serbatoio idrico

Ordinanza emanata dal sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che impone il divieto di utilizzo dell’acqua a scopi potabili o alimentari, limitando la sua utilizzazione solo a scopi igienici, domestici e civili. Il sindaco ha comunicato questo provvedimento ai cittadini attraverso le pagine social del Comune, in risposta a un singolare episodio verificatosi in uno dei serbatoi per la distribuzione idrica della città.

PROBLEMI AL SERBATORIO, FORSE UNA MANOMISSIONE

E’ stato scoperto che l’ingresso di uno dei serbatoi civici non era stato chiuso a chiave, contrariamente alla prassi ordinaria seguita dal personale dell’Ente. Anche se il lucchetto di chiusura risultava integro, questa situazione è stata considerata un’anomalia e potenzialmente pericolosa. Di conseguenza, le autorità competenti, tra cui le forze dell’ordine e le autorità sanitarie, sono state informate della situazione.

Per garantire la sicurezza e la qualità dell’acqua, sono stati effettuati prelievi dall’acqua presente nel serbatoio al fine di condurre analisi chimiche e batteriologiche. I risultati di queste analisi saranno resi noti nelle prossime ore, al fine di valutare eventuali rischi o impatti sulla salute pubblica.

L’ordinanza di limitare l’uso dell’acqua è stata presa in via precauzionale, nell’attesa dei risultati delle analisi per assicurare la tutela della salute e del benessere dei cittadini di Vittoria.