Il Questore di Ragusa nominato dal Ministro Piantedosi dirigente generale di pubblica sicurezza

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato una serie di importanti nomine e cambiamenti di ruolo riguardanti i settori della sicurezza pubblica, della difesa e dell’economia. Fra questi, un importante ruolo è stato assegnato al Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore.

Su proposta del Ministro dell’intero, Matteo Piantedosi, il Questore Vincenzo Trombadore è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza e contestualmente collocato in posizione di disponibilità per le esigenze connesse al processo di efficientamento operativo-sistematico delle attività di genstione dell’orine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle problematiche relative alle politiche migratorie, in prospettiva preparatoria della preposizione del dirigente alla Zona polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l’Umbria a decorrere dal 1° aprile 2025.

Altre nomine

Nomina a prefetto: Claudio Galzerano, dirigente generale di pubblica sicurezza.

Permanenza nella posizione di disponibilità: Gennaro Capoluongo, dirigente generale di pubblica sicurezza.

Rientro dalla disponibilità e assegnazione al fuori ruolo: Luigi Bonagura, dirigente generale di pubblica sicurezza, che assume le funzioni di Dirigente dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”.

Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza (in posizione di disponibilità): Adriano Lauro, Serafina Fascina e Vincenzo Trombadore.

Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza: Gaspare Caliendo e Dario Sallustio.

Difesa

Su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto:

Conferimento dell’incarico di Presidente del Comitato militare della NATO: Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

Economia e Finanze

Su proposta del Ministro Giancarlo Giorgetti:

Promozione al grado di generale di corpo d’armata: Generale di divisione Riccardo Rapanotti della Guardia di Finanza.

Queste nomine segnano rilevanti aggiornamenti in ambiti chiave dello Stato, dalla sicurezza interna alla difesa internazionale, fino alla gestione delle risorse economiche e fiscali.

