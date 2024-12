Corso di alfabetizzazione per stranieri: a Ragusa, la nona edizione

Il 9° Corso di Alfabetizzazione per Stranieri con indirizzo lavorativo, organizzato dal coordinamento ADRA di Ragusa in collaborazione con la Sycurvita Srl, si è concluso il 7 dicembre 2023 presso la Chiesa Avventista di Ragusa, in via Australia. L’iniziativa, mirata a favorire l’integrazione e l’inserimento lavorativo di giovani migranti, si è rivelata un successo.

Obiettivi e contenuti del corso

Il progetto, iniziato il 12 novembre 2023, ha offerto: Formazione linguistica, ovvero le basi della lingua italiana per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Sicurezza sul lavoro, con il rilascio degli attestati obbligatori previsti dal D.LGS. 81/2008, fondamentali per operare in sicurezza. E’ stato inoltre realizzato un corso per mulettisti, ovvero l’abilitazione alla conduzione di carrelli industriali con conduttore a bordo e attività culturali per favorire l’integrazione nella comunità locale.

Partecipanti e riconoscimenti

Alla cerimonia di chiusura hanno partecipato: Peppe Cassì, Sindaco di Ragusa, Giovanni Iacono, Assessore allo sviluppo di comunità e i rappresentanti di ADRA e della Sycurvita Srl.

Durante l’evento, il Sindaco e l’Assessore hanno consegnato gli attestati di partecipazione ai corsisti, che ora possono vantare competenze riconosciute e utili per l’accesso al mercato del lavoro.

L’Assessore Giovanni Iacono ha elogiato l’iniziativa: “Azioni concrete ed efficaci come quelle di ADRA e della Chiesa Avventista permettono a giovani migranti di imparare un mestiere, integrarsi dignitosamente e contribuire al patrimonio umano e sociale della città.”

Gratuità e impatto sociale

I corsi, completamente gratuiti, sono stati finanziati da ADRA, confermando l’impegno dell’organizzazione nell’integrazione sociale e professionale dei migranti. Grazie a questo progetto, i partecipanti hanno acquisito non solo competenze tecniche, ma anche strumenti per un’integrazione più ampia e costruttiva nella comunità di Ragusa.

© Riproduzione riservata