A distanza di 42 anni si riunisce la sezione F della scuola elementare Ecce Homo di Ragusa

Certe storie resistono ai decenni, ai chilometri e alle trasformazioni della vita. Una di queste è quella della Sezione F della Scuola Elementare Hecce Homo di Ragusa, i cui alunni, a distanza di ben 42 anni, si sono ritrovati per una reunion unica e irripetibile. L’evento, reso ancora più speciale dalla presenza della loro amatissima maestra, la signora Annamaria Tumino Giglio, è stato un viaggio tra ricordi, sorrisi e un pizzico di commozione.

Organizzare un incontro del genere non è stato facile, ma grazie all’impegno di Antonio Occhipinti e Salvatore Fornaro, ogni dettaglio è stato curato con passione. La serata ha riunito tutti e 26 gli alunni, provenienti da ogni angolo d’Italia e persino dall’estero: da Manchester a Malta, da Cambridge a Milano, fino a Bergamo e Ragusa, nessuno ha voluto mancare.

C’era anche la maestra Annamaria Tumino Giglio

La serata è iniziata in modo toccante, con la maestra Annamaria Tumino Giglio, oggi splendida ottantasettenne, che ha aperto l’incontro chiamando per nome i suoi ex alunni, proprio come faceva tanti anni fa in aula. L’appello, simbolico e tenero, ha riportato tutti indietro nel tempo, in quegli anni ’70 pieni di speranze, amicizie e sogni. La maestra ha poi condiviso un pensiero rievocativo, raccontando alcuni momenti salienti che ha custodito nel cuore con amore per più di quattro decenni.

Ogni volto, ogni nome era un tassello di una storia collettiva che il tempo non è riuscito a cancellare. Tra gli alunni presenti c’erano Emanuela Accarpio, Gianni Agnello, Carmen Alessandrello, Giancarlo Battaglia, Marco Carnemolla, Ivana Cascione, Sabrina Cascione, Lucia Cocuzza, Gianni Chessari, Giuseppe Cosentino, Romina Dimari, Mariagrazia Firrincieli, Salvatore Fornaro, Giovanna Giummarra, Bruno Giunta, Giuseppe Gurrieri, Salvatore Gurrieri, Rosario La Cognata, Paolo Licitra, Gianfranco Massari, Gaudia Muliere, Antonio Occhipinti, Isabella Pisana, Marina Rosso, Gianna Scribano, Gianluca Sittinieri, Carmelo Sgarlata, Maria Rita La Rosa e Giuseppe Occhipinti.

Ogni sorriso e abbraccio sembravano voler recuperare il tempo perduto, trasformando la serata in un momento indimenticabile. Ciò che ha colpito tutti i presenti è stata la capacità di ritrovare una sintonia istantanea, come se quegli anni non fossero mai passati.

In un mondo in cui tutto corre veloce e spesso i legami si perdono, questa reunion della Sezione F è stata una testimonianza dell’importanza di custodire i rapporti e celebrare le radici comuni. Una serata che ha emozionato, commosso e lasciato un segno indelebile nel cuore di chi c’era.

Quarantadue anni dopo, quei bambini della Sezione F si sono ritrovati adulti, ma con la stessa luce negli occhi di quando sedevano nei banchi di scuola. E la loro maestra, con un sorriso pieno di orgoglio, è stata ancora una volta il filo conduttore di un legame che nessun tempo potrà mai spezzare.

