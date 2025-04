Appena scarcerato, torna a spacciare: 42enne arrestato di nuovo a Vittoria

Colto in flagranza di reato mentre aveva con sè 5,35 grammi di cocaina. E’ stato arrestato dalla polizia un vittoriese di 42 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti arresti avvenuti nei mesi scorsi, era stato scarcerato solo pochi giorni prima. Nonostante ciò, è stato nuovamente sorpreso in possesso di droga pronta per essere venduta.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria.

Le indagini e i controlli proseguiranno per garantire la sicurezza sul territorio e scoraggiare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

