Vittoria della Meerkat Basket Scicli contro l’Azzurra Pozzallo

La Meerkat Bascet Scicli ingrana la marcia e vince il derby con l’Azzurra Pozzallo portandosi in vetta alla classifica del Campionato regionale I Sicilia, girone B. Una partita finita con il punteggio di 71 a 53 ottenuta grazie alla prestazione stellare dei ragazzi del coach Sergio Trovato. Contraddistinta da una solida prestazione difensiva la partita si è avvalsa di un gioco intenso ed attento con i cestiti della Meerkat che sono riusciti a sfruttando al meglio due doti che li contraddistinguono, la velocità e l’atleticità.

La partita giocata al geodetico di Jungi.

Dopo un primo quarto equilibrato, i suricati hanno consolidato la propria supremazia, raggiungendo un vantaggio di 8 punti alla fine del primo tempo. Nel terzo quarto, il sostegno appassionato del pubblico ha spinto la squadra di casa ad allungare, portando il vantaggio a tratti fino a 24 punti. Konstas ha nuovamente confermato la sua classe realizzando 28 punti e catturando 22 rimbalzi ; Paoli ha dimostrato la sua forza sia in attacco (18 punti) che in difesa, contenendo il cecchino Boiardi. Ottima la prova di Cesano sotto le plance.

La prossima gara in terra etnea quando sabato prossimo incontreranno l’Acibonaccorsi con i suricati intenzionati a mantenere la conquistata vetta e la fase positiva che ha portato a due vittorie di fila, in trasferta prima con il Mascalucia e sabato scorso in casa con l’Azzurra Pozzallo.

La classifica: Azzurra Pozzallo 8, Scicli Meerkat 8, PGS Sales Catania 8, Siracusa basket 8, Basket club Ragusa 8, Basket Misterbianco 6, Sporting Club Adrano 2, Pa.. Acibonaccorsi 0, Mens Sana Mascalucia 0.

Il tabellino della Meerkat Scicli: Konsta 28, Paoli 18, Cesano 8, Guastella 7, Merli 4, Lonatica Lo 2, Ficili 2, Mormino 2, La Rocca, Manenti, Mirabella, Lonatica Lu N.E.

Allenatore Sergio Trovato e vice allenatore Dipasquale