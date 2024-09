Vittoria Comics &Games al via la seconda edizione. Taglio del nastro questo venerdì mattina

VITTORIA – Sarà inaugurata domani, 6 settembre, alle ore 10.00 il *Vittoria Comics & Games*, la fiera del fumetto e dei videogiochi in programma *dal 6 all’8 settembre prossimi *promossa ed organizzata da Vittoria Mercati con la collaborazione dell’associazione BeVibes ed ospitata all’interno del *Polo Fieristico* *Nuova Emaia Città*. Alla sua seconda edizione, la manifestazione si arricchirà quest’anno di molte novità, attività coinvolgenti ed ospiti illustri, tra cui famosi autori di fumetti, artisti e influencer pronti a condividere la loro passione ed incontrare i propri fan. La tre giorni sarà visitabile in orario continuato *dalle ore 10.00 alle 21.00 *e offrirà l’opportunità di vivere un fine settimana epico di fumetti, gaming e tanto divertimento.

*Ospiti del Vittoria Comics & Games *

Tra le special guest di questa edizione vi ricordiamo: *Marko Noctis* (Marco Langellotti), simpatico ragno di quartiere, stuntman professionista, atleta e istruttore di Parkour e arti marziali. È sarà per Vittoria Comics lo Spiderman del team “Impersonators Marvel Actors Tribute”. *Alex Polidori*, 24 anni di carriera nel doppiaggio e voce ufficiale di Tom Holland. Ci sarà anche l’attore *Danilo Bertazzi*, uno dei personaggi più amati della Melevisione, e poi *Gabriele Patriarca*, il celebre doppiatore di Adamo in Hazbin Hotel, e *Renato Novara*, doppiatore e musicista italiano nonché speaker del canale televisivo Super!

A Vittoria arriveranno pure *Gianni Augurale*, appassionato collezionista di retro-gaming, con oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei videogiochi vintage, *Alle Tattoo*, uno dei tatuatori più importanti d’Italia, l’illustratore *Roberto Di Salvo* che ha recentemente collaborato con Lorcana per la creazione di un set di carte da gioco illustrate a tema Disney, ed il famoso attore/doppiatore *Mirko Cannella*.

Infine, tra i personaggi da incontrare segnaliamo *Diaboliko Cosplay*, un cosplayer eccezionale che ha girato il mondo, il fotografo/cosplayer *Alex Nova*, abile nel fondere la realtà con la finzione e *Marty Emerald* i cui abiti, grazie agli studi sartoriali e alle tecniche di stampa, sono incredibilmente dettagliati.

*Come arrivare*

L’Amministrazione Comunale di Vittoria, in occasione della seconda edizione del Vittoria Comics & Games ha deciso di attivare un servizio di bus-navetta gratuito per facilitare l’afflusso dei visitatori. Il servizio di bus-navetta partirà dal Mercato Ortofrutticolo e sarà disponibile nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Questa iniziativa è stata pensata per offrire un comodo parcheggio nell’ampio spiazzale del Mercato Ortofrutticolo e contribuire a decongestionare il traffico urbano, considerata la grande affluenza di pubblico prevista per l’occasione.

*Come partecipare*

Il programma, i biglietti e gli abbonamenti sono disponibili online sul sito www.vittoriacomics.it

Ci sarà la possibilità di acquistare diverse tipologie di biglietti: giornaliero € 12,00, per 2 giorni € 22,00 oppure per 3 giorni € 30,00

Infine, per la *prevendita* è possibile recarsi in uno dei seguenti posti autorizzati:

– *Bobble Bobble,* corso Umberto I n.32- Modica

– *Bar Palazzo*, via Bixio n.44 – Vittoria

– Salamone Giuseppe, cell. +39 320.1969500 ( ipippoproduction@hotmail.it)

– Tabaccheria di Ponente, viale della Repubblica n.28/D – Donnalucata

– *Tira a campà*, via Cavour n.306 – Vittoria

– *Color Hub* srls, via G. Matteotti n.204 – Vittoria

– Cascone Emanuele, Strada per Scoglitti n.21/A – Vittoria

– *Toys *di Cuppoletta Seria srls, via Cechov n.34 a Comiso e via Cav. di Vittorio Veneto n.46 a Vittoria

– Melfi Giovanni, cell. + 39 338.4852605 ( giovanni.melfi.92@gmail.com)

– Claudia Rana, C. da P. Arfò snc – Portopalo di CP

– Associazione culturale *Second Life*, via dei Peloritani n.23 – Ragusa

– *In.Tra*. di Cacciaguerra D. e A., via Cavour n.100 – Vittoria

– *Isekai World* srls, via Demostene n.30 – Ragusa

– Rivendita tabacchi N.62, viale delle Americhe n. 250 – Ragusa

– Panificio* “Gli antichi sapori”, *via Roma n. 361 – Vittoria

– Libreria Flaccavento, via Mario Rapisardi n.99 – Ragusa

– Franzo & C. srl, via Rosolini n.12 – Siracusa

– P.S. Elettronica di Pullara Salvatore, cell. +39 338.7177977

– *Toys in* nei seguenti punti vendita: via Zama n. 110 a Ragusa; SS115 Var.1/17 Plaza Shopping a Modica; Via Manzoni n.15 ad Avola; Piazza Italia n. 30 a Scicli.



© Riproduzione riservata