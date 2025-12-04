Vittoria Colonna, svelata la Stagione Teatrale 2025/2026: a Tiziana Bellassai la direzione artistica per la prosa

La nuova Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Comunale “Vittoria Colonna” è ufficialmente realtà. La Giunta comunale ha approvato il programma e confermato l’affidamento della direzione artistica per la prosa a Tiziana Bellassai, scelta che segna una svolta significativa nell’ambizioso progetto di rilancio culturale della città. L’obiettivo è restituire al teatro il ruolo di riferimento che per decenni ha rappresentato per la comunità, attraverso una proposta artistica ampia, moderna e capace di coinvolgere generazioni diverse.

Il primo appuntamento arriva il 19 dicembre 2025, quando il teatro ospiterà una conferenza–spettacolo di anteprima alle ore 21, occasione che permetterà al pubblico di conoscere da vicino artisti, contenuti e visioni che animeranno la nuova stagione. Una scelta simbolica che apre un percorso culturale condiviso, nel segno della partecipazione.

Il calendario della stagione, che gode della collaborazione anche della Compagnia Godot di Ragusa, propone spettacoli di prosa, musicalità teatrale, grandi interpreti e produzioni che alternano tradizione e innovazione. Tra gli appuntamenti principali spiccano “Caro Carosello”, “La creatura del desiderio”, “Gran Varietà”, “Archimede”, “Manca solo Mozart”, “Il mio primo Eduardo” e “A spasso con Daisy”. Spazio anche al Teatro Ragazzi con “L’amore di Papageno e Papagena”, “A Piede Libero” e “La vera storia de La Bella Addormentata”, produzioni pensate per coinvolgere le nuove generazioni e avvicinarle alla magia del palcoscenico.

