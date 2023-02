Vittoria Calcio: l’under 19 è campione provinciale di Categoria

Il raggiungimento del traguardo ‘provinciale’, rappresenta un successo meritato e frutto di un lavoro certosino e silente; curato scrupolosamente dal Team Manager Stefano Frasca in collaborazione con Mister Enzo Ottone e il collaboratore Marco (fratello del tecnico) che da due anni, portano avanti un progetto mirato alla valorizzazione dei giovani biancorossi. Oggi il Vittoria vanta un’ampia rosa di under classe 2004/’05/’06 che sicuramente avranno un trappolino di lancio per la prima squadra. In soli due anni di attività arriva il frutto di questo investimento fatto dalla società, con la consacrazione nella vittoria del campionato.



Il Presidente Miccoli e tutto il direttivo si complimenta con i ragazzi per questo primo risultato raggiunto. Prossimo step, mantenere l’imbattibilità nella fase provinciale per le ultime partite ancora da disputare. Poi la preparazione alla fase regionale che sarà molto più impegnativa.



“Umiltà, Sacrificio e lavoro, questi gli elementi basilari che hanno contraddistinto questa squadra giovanile dall’inizio del progetto – le parole del Presidente Toti Miccoli. Oltre ai ragazzi ringrazio il nostro Team Manager Stefano per la passione e dedizione dimostrata già dallo scorso luglio di concerto con Mister Ottone nella selezione dei giovani calciatori. Grazie ai fratelli Ottone per il grande lavoro svolto sui ragazzi, permettendo loro di essere pronti a palcoscenici ben diversi e più impegnativi”.