Vittoria Calcio, il tecnico Alessio Catania: “Ci metto la faccia, dopo la sconfitta ad Avola

“Ci metto la faccia, dopo la sconfitta ad Avola”. E’ il tecnico del Vittoria Alessio Catania ad analizzare la sconfitta di domenica scorsa contro l’Avola. “E’ innegabile che abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità – continua Catania -, ma non per questo dobbiamo sminuire l’impegno dei miei giocatori. Siamo consapevoli con il mio staff che abbiamo un ottimo organico capace di ottenere grandi prestazioni, alternate a debacle. Nello sport succede e non dev’essere un dramma.

E’ giusto che dai tifosi piovano critiche e chiedono risposte. Personalmente non mi espongo sui social, ma preferisco la comunicazione ordinaria spiegando le mie motivazioni. Mi assumo le responsabilità di una prova negativa, ma dobbiamo dare anche merito agli avversari che hanno interpretato la gara con maggiore convinzione. Abbiamo perso una buona occasione per rimanere sulla scia del Motta, ma questo non pregiudica il nostro cammino ed il nostro lavoro. Siamo e saremo ancora concentrati per arrivare quanto più lontano possibile in una classifica che rimane ancora aperta.



Voglio anche evidenziare come un calciatore simbolo della squadra e della città di Vittoria, Fabio D’Agosta, in questo periodo non è al massimo della sua condizione fisica. Il ragazzo gioca con un paio di costole interessate da schiacciamento e, nonostante tutto si è messo sempre a disposizione della squadra senza lesinare il massimo impegno per ciò che la sua condizione gli permette.

E’ il momento di fare spogliatoio e di rimanere uniti e compatti. Abbiamo bisogno di tutta la città per superare questo momento. Ogni forma di polemica rischia di produrre solo scorie che fanno solo male. Il bene di tutti è il Vittoria calcio. E come lo è per la città lo è anche per me e il mio staff.”