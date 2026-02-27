Vittoria, arrestato 39enne vicino a una scuola: sequestrata droga pronta per lo spaccio

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Vittoria. Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno arrestato in flagranza di reato un vittoriese di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa si inserisce in un più ampio servizio di contrasto allo spaccio di droga disposto sul territorio cittadino, con particolare attenzione alle aree sensibili.

Fermato nei pressi di un istituto scolastico

Gli agenti hanno individuato l’uomo nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastico della città. Un elemento che ha immediatamente fatto scattare il controllo, anche in considerazione della necessità di tutelare i più giovani dal rischio di contatti con il mondo dello spaccio.

Sottoposto a perquisizione personale, il 39enne è stato trovato in possesso di circa 70 grammi tra hashish e marijuana, oltre a 150 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Perquisizione in casa: trovata altra droga e materiale per il confezionamento

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 140 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish, marijuana e cocaina, nonché materiale utile al confezionamento e alla vendita delle dosi.

Il quantitativo complessivo sequestrato e la presenza di strumenti per la suddivisione della droga hanno rafforzato il quadro indiziario a carico dell’uomo, facendo emergere un’attività di spaccio strutturata.

Arresti domiciliari su disposizione della Procura

Alla luce di quanto accertato, il 39enne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica competente.

