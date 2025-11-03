Vittoria, arrestato 25enne per furto in abitazione: dovrà scontare oltre tre anni di carcere

La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un giovane di 25 anni, residente nella stessa città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso a Ragusa nel febbraio del 2024, in concorso con altri soggetti.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo, notificandolo al giovane che, fino a quel momento, era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito di un diverso procedimento penale, sempre per furto.

Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare la pena.

L’arresto rappresenta l’epilogo di un percorso giudiziario che conferma l’efficacia delle attività di controllo e di esecuzione delle misure da parte della Polizia di Stato sul territorio vittoriese, spesso impegnata in operazioni di contrasto ai reati predatori che destano particolare allarme sociale.

© Riproduzione riservata