Vittoria, 18enne arrestato: deve scontare oltre due anni di carcere

Controlli straordinari del territorio si sono conclusi con un arresto di rilievo a Vittoria. Un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania dopo un inseguimento nel centro cittadino.

Il ragazzo, alla guida di un motoveicolo, alla vista della volante in Piazza dei Martiri ha tentato la fuga per sottrarsi al controllo. Inseguito e raggiunto, è stato immediatamente identificato: su di lui pendeva da circa un mese un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, per una pena complessiva di 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione.

Il giovane era stato condannato in via definitiva per diversi reati: detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, porto abusivo di armi, rissa, lesioni personali, danneggiamento e atti persecutori.

Durante il controllo, all’interno del motoveicolo è stato rinvenuto anche un taglierino, posto sotto sequestro. Per questo motivo il 18enne è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Dopo la notifica del provvedimento restrittivo, il ragazzo è stato condotto presso il Commissariato e successivamente associato all’Istituto per i Minorenni di Catania, dove sconterà la pena.

L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predisposta dalla Polizia di Stato sul territorio del comune di Vittoria, che nel corso dei controlli ha verificato 82 veicoli e identificato 155 persone.

