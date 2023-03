Visite gratuite e prevenzione: in occasione dell’8 marzo ecco le iniziative dell’Asp di Ragusa

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, per l’8 marzo l’ASP di Ragusa ha indetto una serie di appuntamenti a favore delle donne.

Dalle 9 alle 13, si terrà l’Open day dello screening del cervicocarcinoma. Attraverso i consultori dell’ASP è possibile prenotare gratuitamente pap test e hpv test.

Inoltre, previa prenotazione, si potrà accedere a tutti gli ambulatori del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, per richiedere consulenze relative a sessualità e contraccezione, fertilità, riabilitazione del pavimento pelvico e menopausa. L’attività di consulenza prosegue, dalle 11 alle 14.30, anche presso l’Unità di Genetica medica del P.O. “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla: le informazioni, tra le altre cose, riguarderanno l’infertilità, gli aborti ripetuti, i nati con malformazione e con sindrome genetica, ma anche il pregresso tumore alla mammella o all’ovaio.

ASP, TUTTE LE INIZATIVE GRATUITE PER L’8 MARZO

Anche l’Unità di Ostetricia e Ginecologia di Vittoria, dalle 15 alle 19.30 mette a disposizione uno Spazio d’ascolto su problematiche connesse alla sessualità femminile, allattamento e prevenzione oncologica

Il reparto di Neurologia dell’ospedale “Guzzardi”, inoltre, offre uno screening gratuito delle funzioni cognitive per le donne over-50. I laboratori analisi di Comiso e Vittoria, afferenti all’ASP, organizzano dal 6 all’11 marzo uno screening per la diagnosi sulla carenza di ferro: è rivolto a 100 donne di età compresa fra 12 e 52 anni. L’Unità di Radiologia del “Giovanni Paolo II”, invece, mette a disposizione venti esami Dexa gratuiti per la valutazione dell’osteoporosi (obbligatoria la prenotazione).

Mentre la UOSD di Ematologia di Ragusa, dalle 14.30 alle 18 dell’8 marzo, garantirà visite ematologiche presso un ambulatorio dedicato.

Fra le numerose iniziative in programma, spiccano gli incontri organizzati dall’Unità Educazione e promozione della salute aziendale (UOEPSA), che l’8 e il 9 marzo sarà presente coi suoi relatori presso gli istituti scolastici di Ragusa e Vittoria, dove si affronterà il tema della violenza di genere, dell’educazione all’affettività e delle malattie sessualmente trasmissibili. Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito dell’ASP di Ragusa al seguente link: https://www.asp.rg.it/news/2754-iniziative-asp-per-l-8-marzo.html