Virtus Ragusa vuol dire casa: Ianelli alla sesta stagione in maglia Virtus

La Virtus Ragusa riparte dall’esperienza e dalla solidità di Giovanni Ianelli, play/guardia classe 2000, che vestirà i colori biancazzurri anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Per Ianelli – che compie proprio oggi 25 anni – si tratta della sesta stagione, complessivamente, in maglia Virtus. Dopo averci giocato tre stagioni consecutive, è tornato a Ragusa (da Oleggio) nella seconda parte del campionato 2023/24, contribuendo alla promozione in B Nazionale. Lo scorso anno ha collezionato 26 presenze in oltre 20’ di utilizzo, mettendo a segno 5 punti di media, nonostante qualche infortunio – specie il primo: una lesione muscolare alla quinta giornata contro Vicenza – l’abbia tolto dal campo per molte settimane.

Cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra Roma, prima di fare esperienza a Roseto, Ferrara e Ancona, Ianelli rappresenta una figura importante nello scacchiere virtussino: puoi ricoprire più ruoli – da play e da guardia – ed essere un fattore nella metà campo difensiva grazie a una fisicità straripante.



