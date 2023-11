Virtus Ragusa vince contro Milazzo

La Virtus Ragusa ha ottenuto una vittoria importante sul campo della Svincolati Milazzo con un punteggio di 90-80, grazie a un grande ultimo quarto da 34 punti. Questa vittoria ha portato la squadra al terzo posto in classifica, a soli due punti di distanza dalla capolista Viola Reggio Calabria e da Orlandina.

L’inizio della partita non è stato promettente per Ragusa, con un punteggio di 16-24 a favore di Milazzo nel primo quarto. Tuttavia, la squadra ha reagito e ha iniziato a recuperare terreno nei due quarti centrali. Il nigeriano Ugo Simon è stato il trascinatore, segnando 17 punti nella partita e contribuendo in modo significativo alla rimonta di Ragusa.

Nel quarto quarto, Ragusa ha sorpassato Milazzo e ha consolidato la sua leadership, vincendo la partita. È stata una vittoria molto importante per la squadra, con cinque giocatori che hanno segnato in doppia cifra e una buona percentuale ai tiri liberi, che ha fatto la differenza nel finale della partita.

Il coach Recupido ha elogiato la capacità della squadra di ribaltare la situazione nel corso della partita, passando da un inizio difficile a un finale in crescendo. Ha anche sottolineato l’importanza di avere diversi giocatori in doppia cifra, evitando di dipendere da un singolo realizzatore. Questa vittoria è stata particolarmente significativa perché Milazzo è una squadra competitiva e ben allenata, e i punti ottenuti hanno un grande valore per la Virtus Ragusa.