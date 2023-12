Virtus Ragusa: ricominciano gli allenamenti al PalaPadua dopo la pausa natalizia

La Virtus Ragusa si prepara a tornare in palestra dopo la pausa natalizia. Gli allenamenti riprenderanno questo pomeriggio sotto la guida del coach Recupido e dello staff tecnico. La maggior parte della squadra sarà presente, ad eccezione di Marcus Brown, il cui arrivo in Sicilia è previsto per domattina, dopo aver trascorso le vacanze negli Stati Uniti.

L’appuntamento ufficiale successivo è fissato per domenica 7 ottobre contro la Infodrive Capo d’Orlando alle 18:00. In questi giorni, lo staff medico si dedicherà al monitoraggio delle condizioni fisiche dei due giocatori lunghi, Calvi e Vavoli, che hanno avuto problemi alla spalla e alla caviglia rispettivamente. È stato predisposto un programma di recupero personalizzato per entrambi, con l’obiettivo di reintegrarli nel gruppo il prima possibile. Calvi, dopo una brutta caduta contro Rende, ha saltato le ultime tre partite contro Basket School, Piazza Armerina e Cus Catania. Anche il suo compagno di squadra Vavoli è stato assente nelle ultime due partite.

Il recente successo contro il Cus, ottenuto il 20 dicembre scorso, ha permesso alla Virtus Ragusa di agganciare il primo posto insieme a Orlandina e Viola Reggio Calabria, quest’ultima reduce da un passo falso contro Sala Consilina. I recenti risultati hanno accorciato la classifica del girone, con le prime cinque squadre, inclusa la Siaz Piazza Armerina, racchiuse in soli quattro punti.

Nonostante non sia ancora il momento di fare calcoli, presto sarà necessario farlo in vista della seconda fase. Gli scontri diretti varranno il doppio e la Virtus sarà chiamata a dare risposte immediate. Dopo la trasferta a Capo d’Orlando, dovrà affrontare la Diesel Tecnica Sala Consolina al PalaPadua, una squadra che ha inflitto alla Virtus la sconfitta più amara della stagione nell’incontro di andata.