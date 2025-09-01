Per la prima volta dopo anni, tutte le Guardie mediche dell’ASP di Ragusa avranno gli organici al completo. Un risultato importante, frutto del lavoro della U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, diretta dalla dottoressa Carmela La Terra, che ha conferito 25 nuovi incarichi di continuità assistenziale a partire dal 1° settembre. Vittoria al centro […]
Virtus Ragusa, parte il precampionato: cinque test in vista della Serie B Interregionale
01 Set 2025 16:04
La Super Conveniente Virtus Ragusa è tornata al lavoro da dieci giorni sotto la guida di coach Massimo Di Gregorio con un obiettivo chiaro: farsi trovare pronta all’esordio nella Serie B Interregionale, in programma il 28 settembre a Monopoli.
Per affinare condizione fisica e schemi di gioco, i ragusani hanno programmato un ricco calendario di cinque amichevoli precampionato, tutte di grande interesse e utili a misurare lo stato di forma della squadra.
Il calendario delle amichevoli
2 settembre – ore 18, PalaPadua (Ragusa): Virtus Ragusa vs Meerkat Scicli (Serie C), sfida dal sapore speciale contro l’ex capitano Andrea Sorrentino.
5 settembre – ore 18, PalaPadua (Ragusa): Virtus Ragusa vs Viola Reggio Calabria.
10 settembre – ore 18, PalaPadua (Ragusa): Virtus Ragusa vs Moncada Agrigento (Serie B Nazionale).
12 settembre – ore 17.30, PalaCalafiore (Reggio Calabria): Viola Reggio Calabria vs Virtus Ragusa, un gustoso antipasto del campionato.
21 settembre – ore 19, PalaPadua (Ragusa): Virtus Ragusa vs Olympia Comiso (Serie C), derby ibleo per chiudere la preparazione.
L’esordio in Serie B Interregionale
Il campionato scatterà il 28 settembre a Monopoli, con i ragusani chiamati subito a un impegno difficile. I test serviranno a rodare il gruppo e a dare minuti importanti a tutti gli effettivi, in un mix di gioventù ed esperienza.
© Riproduzione riservata