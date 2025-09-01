Virtus Ragusa, parte il precampionato: cinque test in vista della Serie B Interregionale

La Super Conveniente Virtus Ragusa è tornata al lavoro da dieci giorni sotto la guida di coach Massimo Di Gregorio con un obiettivo chiaro: farsi trovare pronta all’esordio nella Serie B Interregionale, in programma il 28 settembre a Monopoli.

Per affinare condizione fisica e schemi di gioco, i ragusani hanno programmato un ricco calendario di cinque amichevoli precampionato, tutte di grande interesse e utili a misurare lo stato di forma della squadra.

Il calendario delle amichevoli

2 settembre – ore 18, PalaPadua (Ragusa): Virtus Ragusa vs Meerkat Scicli (Serie C), sfida dal sapore speciale contro l’ex capitano Andrea Sorrentino.

5 settembre – ore 18, PalaPadua (Ragusa): Virtus Ragusa vs Viola Reggio Calabria.

10 settembre – ore 18, PalaPadua (Ragusa): Virtus Ragusa vs Moncada Agrigento (Serie B Nazionale).

12 settembre – ore 17.30, PalaCalafiore (Reggio Calabria): Viola Reggio Calabria vs Virtus Ragusa, un gustoso antipasto del campionato.

21 settembre – ore 19, PalaPadua (Ragusa): Virtus Ragusa vs Olympia Comiso (Serie C), derby ibleo per chiudere la preparazione.

L’esordio in Serie B Interregionale

Il campionato scatterà il 28 settembre a Monopoli, con i ragusani chiamati subito a un impegno difficile. I test serviranno a rodare il gruppo e a dare minuti importanti a tutti gli effettivi, in un mix di gioventù ed esperienza.

