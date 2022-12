Virtus Ragusa, la presidente Sabbatini: “Continuiamo a lavorare per il basket ragusano”

Conferenza stampa della Virtus Ragusa per fare il punto della situazione dopo le ultime partite di campionato, dove non è arrivata la vittoria, ma anche per chiarire l’impegno massimo della società rispetto al futuro della squadra.

Al di là dei facili commenti, c’è il pieno e positivo rapporto con i tifosi e gli sportivi in generale. Non ci saranno rimescolamenti a livello tecnico ma si guarda al mercato, non appena sarà possibile, per rinforzare il roster. Michele Barbagallo ha intervistato la presidente Sabrina Sabbatini, video:

