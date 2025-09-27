Virtus Ragusa debutta in Serie B Interregionale: sfida a Monopoli

È arrivato il momento tanto atteso: la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a scendere in campo per il debutto nella nuova Serie B Interregionale 2024-25. Domenica 28 settembre, alle ore 17, la squadra di coach Massimo Di Gregorio sarà impegnata nella difficile trasferta sul parquet della Climaway Monopoli, in quello che si preannuncia come uno dei match più insidiosi della stagione.

Dopo oltre 40 giorni di intensa preparazione e diverse amichevoli di prestigio, la Virtus è chiamata a trasformare il lavoro svolto in energia, entusiasmo e risultati concreti. “Finalmente giochiamo – commenta coach Di Gregorio – Monopoli è una squadra forte e competitiva, il test giusto per iniziare con grandi motivazioni. Abbiamo lavorato bene, siamo cresciuti e mi aspetto una squadra coesa che sappia trasmettere entusiasmo al pubblico”.

Una sfida dal sapore speciale

La Virtus Ragusa ritrova Monopoli dopo l’ultimo doppio successo nei Play-In Gold della scorsa stagione, quando i ragusani vinsero sia all’andata che al ritorno, conquistando poi la promozione in Serie B Nazionale. Stavolta, però, l’impegno ha un sapore diverso: segnare subito il passo in un girone difficile e competitivo.

La formula del campionato

Il campionato prevede 28 partite di regular season con gare di andata e ritorno. Le prime otto classificate di ogni girone accederanno ai play-off a incrocio con il Girone E, al meglio delle tre gare. In palio la promozione in Serie B Nazionale, con eventuali spareggi tra le perdenti dei vari tabelloni. In coda, invece, le ultime quattro disputeranno i play-out a incrocio, con retrocessione per quattro squadre.

Il match tra Climaway Monopoli e Virtus Ragusa sarà diretto dagli arbitri Farina e Rodi di Brindisi.

