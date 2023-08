Virtus Ragusa alle finali nazionali giovanili di basket 3×3 a Lignano Sabbiadoro

L’evento delle finali nazionali giovanili di basket 3×3 a Lignano Sabbiadoro rappresenta un momento cruciale per il mondo cestistico giovanile italiano. Organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con il comitato regionale Friuli Venezia Giulia e il Comune di Lignano, l’evento vedrà la partecipazione di un grande numero di formazioni e atleti provenienti da tutta Italia, creando un contesto di competizione emozionante e di alto livello.

La Virtus Ragusa, rappresentante della Sicilia nella categoria Under 16 Maschile, si prepara per questo torneo con una squadra composta da Giovanni Tumino, Salvatore Barracca, Giovanni Mercorillo e Christian Guastella. Essi si troveranno nel girone A insieme alle squadre della Toscana, Campania, Lombardia e Basilicata. Le partite decisive per l’assegnazione dello scudetto si svolgeranno dal 23 al 25 agosto, con l’esordio della Virtus Ragusa previsto per mercoledì 23 alle 16 contro la Toscana. La location scelta, piazza Marcello D’Olivo, ospiterà quattro campi da basket vista mare per l’occasione.

Le prime due squadre classificate del girone A avanzeranno al raggruppamento Oro e Gold, dove affronteranno le avversarie provenienti dagli altri tre gironi. Le terze e quarte classificate, invece, passeranno attraverso il raggruppamento Argento e Silver. La fase successiva del torneo vedrà l’inizio delle sfide a eliminazione diretta. Solo le prime due classificate dei raggruppamenti Oro e Gold avranno l’accesso diretto ai quarti di finale, senza dover affrontare gli spareggi per completare il tabellone.

La Virtus Ragusa arriva all’evento da campione regionale in carica del 3×3, avendo ottenuto il titolo lo scorso luglio a Marsala contro i padroni di casa. La settimana a Lignano sarà dedicata alle sfide per i titoli di campione nazionale nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18, sia maschili che femminili. Le fasi finali del torneo, a partire dai quarti di finale, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallacanestro, consentendo agli appassionati di basket di seguire da vicino le emozionanti partite e le sfide decisive per l’assegnazione dei titoli giovanili nazionali.