Virtus Ragusa all’assalto della capolista Matera: sfida decisiva per i playoff

La SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara a uno degli appuntamenti più delicati e significativi della stagione. Domenica, sul parquet del PalaSassi, la formazione allenata da coach Massimo Di Gregorio affronterà la capolista Basket Matera nella 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.

Una sfida che vale molto più dei due punti, perché potrebbe incidere in maniera decisiva sulla griglia playoff e sugli equilibri della fase finale del torneo.

Di fronte ai ragusani ci sarà una squadra costruita con ambizioni importanti e profondità di roster. Matera guida il girone con un bilancio di 19 vittorie e 7 sconfitte ed è reduce da una brusca battuta d’arresto contro Corato, un 97-63 che ha interrotto una serie positiva di sette risultati utili consecutivi. Un passo falso che non cancella però il valore di un organico solido, fisico e ricco di soluzioni offensive.

Tra i protagonisti più pericolosi spicca Simone Roberto, secondo miglior realizzatore del girone con 19,4 punti di media a partita e tra i migliori anche per valutazione complessiva. Giocatore estremamente incisivo, si distingue anche per la precisione nel tiro da tre punti con il 37% dall’arco.

Matera ha inoltre rafforzato ulteriormente il proprio roster nel corso della stagione inserendo elementi di grande impatto come Pereira, lungo dominante sotto canestro e tra i migliori rimbalzisti e stoppatori del girone, Labovic, costante vicino alla doppia cifra di media, e Mavric, che garantisce fisicità e presenza in area. Nel gruppo lucano figura anche l’ex di turno Matteo Zanetti, elemento che aggiunge ulteriore motivazione alla sfida.

La Virtus, però, arriva all’appuntamento con la consapevolezza di potersela giocare. Nel match d’andata, infatti, i ragusani si imposero al PalaPadua con un netto 104-94, in una gara caratterizzata da un’elevata efficacia offensiva e da grande intensità.

Con i playoff ormai alle porte, l’obiettivo della squadra di Di Gregorio è chiaro: chiudere al meglio la regular season e provare a conquistare una posizione favorevole in vista della fase decisiva del campionato.

“È una partita che si prepara quasi da sola, perché affrontiamo la prima della classe e sappiamo bene il valore dell’avversario”, ha dichiarato coach Massimo Di Gregorio. “Gare come questa danno grandi stimoli, ma per giocarcela davvero dovremo mettere in campo aggressività, fame e grande attenzione per quaranta minuti. In questa fase della stagione nessuno ti regala niente e ogni possesso pesa”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “La pausa ci ha permesso di ricaricare le energie e lavorare con maggiore serenità. Adesso dobbiamo finire bene: vogliamo arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile e provare a guadagnarci quel fattore campo che può fare la differenza”.

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