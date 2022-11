Virtus Ispica prepara il derby con il Santa Croce

“Abbiamo lavorato discretamente bene nel corso della settimana. Tutto l’organico dovrebbe essere arruolabile in vista di una gara che, per noi, assume una valenza fondamentale. Ci dovrà fare capire sino a che punto abbiamo fatto tesoro delle ultime esperienze, sia positive che negative. E’ un derby dal triplo valore”. Così il tecnico della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia, presenta la partita in programma domani, con inizio alle 15, al Kennedy di Santa Croce.

Si gioca in anticipo, dunque, nel contesto di una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. La Virtus Ispica è reduce da tre risultati utili di fila e non vuole perdere di vista la propria missione che è quella di raggiungere la salvezza.

“Ecco perché – spiega l’allenatore giallorosso – parlo di un derby dal triplo valore. Ci dovremo scontrare, intanto, con un Santa Croce che cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo, poi affronteremo un derby, quindi un match che, come tutti sappiamo, determinato, e di molto, l’aumento della carica agonistica. Infine, non dobbiamo dimenticare che sono molte le concorrenti che ambiscono a raggiungere lo stesso obiettivo della salvezza e, quindi, la nostra determinazione dovrà sempre essere crescente. Anzi, da questo punto di vista, posso dire che, dopo dieci gare, ci riteniamo ormai in grado di affrontare al meglio le partite di un campionato tosto come questo. Poi, si può vincere o perdere, possono essere gli episodi a decidere, ma il nostro atteggiamento deve essere sempre quello, cercare di puntare al massimo per fare in modo che si possa arrivare al traguardo.

E, devo dire che, al riguardo, i ragazzi mi stanno seguendo. A proposito di domani, inoltre, sanno che sarà una partita agonisticamente molto intensa in cui dovremo cercare di non mollare sino all’ultimo minuto. Abbiamo dato dimostrazione, sia con il Real Siracusa quanto con la Nebros, di cosa siamo capaci. E non dobbiamo fermarci ora. E’ chiaro che loro sono molto galvanizzati dal successo ottenuto sul campo del Comiso. Noi, dovremo cercare di stare attenti e di sfruttare nella maniera migliore quelle fasi che potranno diventare le più topiche del match. Mi aspetto, comunque, una buona prestazione da parte nostra visto che abbiamo cercato di preparare la sfida con la massima attenzione”.