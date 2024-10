“Virtus, è una questione di testa”. Di Gregorio presenta Imola

La Virtus Ragusa è alla ricerca della sua prima vittoria nel campionato di Serie B Nazionale e avrà l’opportunità di sbloccarsi domani sera, quando affronterà l’Andrea Costa Imola al PalaRuggi. Dopo tre sconfitte consecutive, per Ragusa sarà fondamentale non solo migliorare sul piano tecnico, ma anche risolvere alcune questioni psicologiche, come sottolineato dall’assistant coach Massimo Di Gregorio. L’obiettivo è mantenere continuità per tutti i 40 minuti, senza limitarsi a momenti isolati di buona pallacanestro.

Imola si presenta come una squadra solida, con giocatori esperti e di categoria, e con il ritorno del playmaker Fazzi dopo un lungo infortunio. Il pericolo maggiore per Ragusa sarà lo sloveno Maks Klanjscek, uno dei migliori realizzatori del campionato, che viaggia a 25,7 punti di media con un’ottima percentuale da tre. Sarà dunque una sfida impegnativa, ma una vittoria sarebbe fondamentale per rilanciare la stagione della Virtus e costruire fiducia. La partita sarà arbitrata dai signori Chiarugi di Pontedera e Rinaldi di Livorno e trasmessa in diretta per gli abbonati di LNP Pass.

