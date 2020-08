Virtu Ferries incoraggia i turisti stranieri a fare il tampone già prima di venire da Malta in Sicilia. Ecco il motivo - Ragusa Oggi

I turisti che vengono in Sicilia da Malta sono incoraggiati ad effettuare tamponi prima di partire per la nostra isola. E' questo l'esplicito invito lanciato, attraverso una campagna pubblicitaria, dalla Virtu Ferries, la compagnia maltese che collega con il suo catamarano La Valletta con Pozzallo. L'obiettivo è quello della prevenzione da una parte mentre dall'altro è quello di facilitare i turisti stranieri che da Malta vengono in Sicilia in quanto, avendo già effettuato preventivamente il tampone, potranno proseguire con più serenità la propria vacanza, dando serenità ulteriore anche a chi entrerà in contatto con loro.





"In questo modo ci si assicura che la maggior parte dei turisti maltesi che vengono in Sicilia con la Virtu Ferries sono già controllati e con il test negativo in mano prima del loro arrivo in Sicilia – spiegano dalla compagnia – Questo test va ad aggiungersi alle misure molto rigide che la compagnia ha adottato in tutte le fasi del viaggio, ovvero, l’imbarco, durante il viaggio e le fasi successive di sbarco".





L'obiettivo dichiarato è quello di cercare di assicurare un turismo continuo e sano. Di recente, secondo i dati pubblici, Malta risulta essere il Paese con meno contagi in Europa e con meno decessi a causa del covid-19. Una testata giornalistica maltese ha sottolineato che Malta è il terzo paese in Europa, dopo Lussemburgo e Danimarca, per numero più alto di tamponi al giorno per ogni 100.000 persone. Malta fa una media di più di 2.500 tamponi al giorno per una popolazione di meno di 500.000. "La scorsa settimana è stato fatto un record di 3030 tamponi in un giorno solo – ha sottolineato la testata giornalistica – Per fare un confronto, la Sicilia fa mediamente 2000 tamponi al giorno per una popolazione di 5 milioni. Malta e Danimarca hanno la percentuale più bassa di casi positivi dal numero di tamponi effettuati. La percentuale dei casi positivi sui tamponi fatti a Malta nel mese di marzo era di 2.6% mentre la scorsa settimana erano 2.2% i tamponi positivi". Naturalmente si attendono le cifre ufficiali per cui è sempre utile fare massima attenzione. La compagnia di navigazione ha pensato a questa campagna pubblicitaria che punta dunque alla prevenzione. Ed è sicuramente lodevole che a farlo sia una società privata.