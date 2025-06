Violenza su minorenne: condannati due calciatori, uno gioca nel Ragusa

Due calciatori sono stati condannati per violenza sessuale su una ragazza di 14 anni, con una sentenza che scuote il mondo del calcio di Serie C e D. I fatti risalgono al novembre 2020, quando i due imputati giocavano nella squadra del Messina.

Il tribunale di Messina ha condannato in primo grado a 6 anni di reclusione e una provvisionale di 15.000 euro, Clemente Crisci, attualmente tesserato con il Ragusa Calcio, con risarcimento alla parte civile da determinare in altra sede, e a 2 anni con pena sospesa Carmine Cretella, oggi centrocampista del Padova, militante in Serie C. Per quest’ultimo, la sospensione della pena è subordinata al pagamento di 5.000 euro di risarcimento alla parte civile.

© Riproduzione riservata