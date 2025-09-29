Violenza e degrado nel centro storico di Modica: stasera in consiglio c’è la mozione “sicurezza urbana”

Dopo una pausa di quasi due mesi, torna in aula questa sera il Consiglio comunale di Modica. Il massimo consesso cittadino che non si riunisce dal 5 agosto scorso, è chiamato a discutere di variazioni di bilancio, danni da calamità naturali ma soprattutto di sicurezza urbana con particolare attenzione al centro storico.

Un argomento quantomai attuale alla luce degli episodi di violenza e degrado che si sono registrati durante questi ultimi mesi, ultimo in ordine di tempo quello di giovedì quando, poco dopo la mezzanotte, il personale di una pizzeria di Corso Umberto è stato aggredito da un cliente in evidente stato di alterazione.

Questa volta a rendersi protagonista dell’episodio di violenza e inciviltà è stato un cittadino nigeriano che, ubriaco, vedendosi negare l’ennesima birra è andato su tutte le furie ed ha aggredito e minacciato uno dei dipendenti, al quale avrebbe puntato una bottiglia di vetro rotta alla gola. L’uomo all’arrivo della Polizia aveva aggredito anche gli agenti.

La città sente il bisogno di sicurezza e i cittadini non si sentono più tutelati. Il centro storico, dopo una certa ora, resta alla mercè di persone poco raccomandabili e andare in giro da soli diventa un pericolo per la propria incolumità.

Dalla discussione della mozione urgente “Misure per la sicurezza urbana a Modica” presentata da alcuni consiglieri comunali di DC e Siamo Modica che segue la proposta di ordine del giorno presentata lo scorso 5 settembre, stasera ci si aspetta che venga fuori qualcosa di veramente concreto in grado di porre un freno ai fenomeni di criminalità e degrado urbano.

La mozione intende impegnare il sindaco ad attuare un piano di sicurezza urbana integrato a lungo termine nell’intero territorio comunale in sinergia con le Forze dell’Ordine e con la Polizia Locale, a potenziare il sistema di videosorveglianza nel territorio comunale e a verificare l’operatività delle videocamere di sorveglianza già presenti nel territorio modicano; ad implementare progetti e azioni di riqualificazione e rivitalizzazione del Centro storico e di altri spazi urbani, coinvolgendo i rappresentanti del Terzo Settore, delle Associazioni di categoria, nonché i referenti delle comunità di stranieri residenti a Modica; a costituire un Tavolo di monitoraggio periodico sul tema sicurezza con i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

I cittadini vogliono delle risposte e auspicano che stasera arrivino provvedimenti concreti ad una situazione che sta sfuggendo di mano, che i numeri e le statistiche dicano altro, serve a ben poco.

