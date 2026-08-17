Vincenzo Pelligra sfiora il podio a Lima: quinto posto mondiale per il judoka di Scicli

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L’atleta sciclitano, cresciuto nella società Koizumi Ecodep Judo Scicli, in forza alle Fiamme azzurre ha partecipato nello scorso fine settimana con il team nazionale di judo al Gran Prix di Lima, in Perù. A lui il quinto posto a conclusione di una competizione sportiva che lo ha visto gareggiare con il meglio dello judo mondiale. Vincenzo Pelligra, -81 kg, ha conquistato il quinto posto dopo aver sfiorato la medaglia di bronzo con una prestazione di alto livello sportivo che ha visto in campo 296 judoka provenienti da cinquanta Nazioni. “E’ stato uno splendido fine settimana per la Koizumi – commenta la società salutando il rientro del giovane atleta dal Perù – conquistare il quinto posto in una competizione di altissimo livello è un risultato importante nella corsa ai punti per la qualificazione olimpica, anche se resta un po’ di amarezza per una medaglia sfiorata. Comunque la prestazione di Vincenzo ne conferma il valore atletico ed il lavoro svolto nella preparazione. La Koizumi ne è orgogliosa”.

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