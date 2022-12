Vigili del fuoco di Ragusa: esercitazione nelle gallerie ferroviarie

Si è tenuta domenica 18 dicembre a Ragusa l’esercitazione periodica per la verifica del Piano di Emergenza e Soccorso del sistema delle gallerie ferroviarie che insistono sul territorio del capoluogo.

Il tratto ferroviario in questione, al fine di superare un dislivello tra le stazioni di Ragusa e Ragusa Ibla effettua un percorso ad anello denominato “chiocciola” e prevede un sistema di gallerie con interposto un tratto all’aperto sopraelevato che risulta inaccessibile anche ai mezzi di soccorso.



Lo scenario simulato, tra quelli previsti nel piano di emergenza, è stato ” incidente ad un treno passeggeri con deragliamento di un rotabile e presenza di feriti”. Le squadre di soccorso VVF e 118, congiuntamente a personale RFI, hanno pertanto raggiunto il punto dell’incidente attraverso un carrello ferroviario a gasolio di stanza presso la stazione FS di Ragusa.



Dopo le verifiche sulla sicurezza dello scenario il ferito è stato immobilizzato e trasportato a bordo del carrello per poi essere trasportato fino alla stazione dove è stato trasbordato sull’ambulanza.

Al debriefing svolto presso il CCS in Prefettura si sono rappresentate le criticità riscontrate al fine di una revisione del PES.

