Videosorveglianza potenziata. Si salva così Largo Gramsci a Scicli

di Pinella Drago – Luogo dove si delinque, si spaccia, si litiga furiosamente, dove l’ansia sale alle stelle, per il cittadino comune, quando si deve attraversare per raggiungere la parte alta di piazza Italia, cuore pulsante della città. Ebbene la soluzione per “rimuovere” bivacchi” e per contrastare attività delittuose è stata quella di potenziare il sistema di videosorveglianza utile a “monitorare” la vita quotidiana in questa parte della città. Perchè proprio Largo Gramsci funge da capolinea della delinquenza a Scicli. I primi approcci verbali partono da questo luogo ameno, dai sedili all’ombra di tigli, per poi concretizzarsi con risse ed aggressioni nei quartieri vicini e nelle viuzze meno accessibili ai mezzi. Se i controlli dei carabinieri della locale Tenenza e dei colleghi della Compagnia di Modica sono una costante con una intensificazione evidente maturata a seguito delle ultime aggressioni (una pattuglia controlla quotidianamente il quadrilatero fra Largo Gramsci-Piazza Italia e via Francesco Mormino Penna), di non poco conto è l’apporto del sistema di videosorveglianza distribuito a tappeto nelle zone nevralgiche in cui sono insediati gli stranieri senza fisso lavoro.

Questo sistema di lettura immediata di quanto avviene in città è fondamentale ma indispensabile è anche una conoscenza di coloro che bivaccano.

E c’è chi avanza la necessità di censire i nullafacenti con tanto di identificazione e di verifica dei luoghi dove vivono. Qui il compito diventa difficile. Se si riuscisse a mettere in atto questo piano di controllo potrebbero saltare fuori situazioni logistiche al limite della vivibilità, non ultima la convivenza di una decina di stranieri in case di appena pochi metri quadrati come è stato scoperto in via Botte, nei giorni scorsi. Un giro di vite in capo ai servizi comunali con verifiche sui pagamenti delle utenze per acquedotto e tassa sui rifiuti.

