VIDEO: Polizia ferma con la scossa elettrica un uomo. In piena via Roma a Ragusa

In un episodio di violenza avvenuto ieri pomeriggio in via Roma a Ragusa, la Polizia è stata costretta a utilizzare il taser per immobilizzare uno dei due contendenti coinvolti in una rissa. Le immagini del taser in azione sono state registrate da un video che sta circolando su whatsapp e che contiene immagini forti.

Due persone sedute su una panchina hanno iniziato a discutere animatamente, fino a passare alle vie di fatto e a picchiarsi reciprocamente. La situazione è diventata molto pericolosa e alcuni residenti, preoccupati, hanno chiamato immediatamente la Polizia.

Gli agenti giunti sul posto hanno cercato di calmare i due contendenti, ma uno di loro continuava a essere molto agitato e non rispondeva alle richieste degli agenti di mantenere la calma. Così, in via precauzionale, gli agenti hanno deciso di utilizzare il taser per immobilizzarlo e farlo desistere dalla sua violenta condotta.

Le immagini del video che sta circolando sui social media mostrano chiaramente il momento in cui l’agente della Polizia utilizza il taser per immobilizzare l’uomo. Si tratta di immagini forti che evidenziano la pericolosità della situazione e l’estrema necessità dell’intervento della Polizia per garantire la sicurezza dei presenti.

L’altro coinvolto nell’episodio ha assistito alla scena senza opporsi e dopo aver calmato gli animi, la Polizia ha proceduto all’identificazione dei due individui. L’uomo che aveva causato la rissa è stato ammanettato e portato via per le procedure di identificazione.

La presenza delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire una maggiore sicurezza nella zona, impedendo che l’episodio degenerasse ulteriormente e che si verificassero conseguenze ancora più gravi.