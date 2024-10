VIDEO. Due minuti per raccontare la cometa Tsuchinshan-ATLAS

La cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), considerata una delle più importanti e luminose del decennio, sta ancora brillando nel cielo serale, ma la sua luminosità sta diminuendo man mano che si allontana dalla Terra e dal Sole. Dopo il suo passaggio ravvicinato con il nostro pianeta lo scorso 12 ottobre, questo sarà l’ultimo periodo in cui sarà possibile osservarla prima che scompaia dai nostri cieli.

Il fotografo Gianni Tumino ha realizzato un video in Timelapse effettuato nel periodo tra il 29/09/2024 ed il 16/10/2024. Le riprese sono state realizzate tutte nella provincia di Ragusa e qui, la cometa, appare in tutto il suo splendore.

Attualmente, la cometa si trova tra le costellazioni del Serpente e di Ofiuco, in una posizione favorevole per l’osservazione serale. Intorno alle 18:20, poco dopo il tramonto del Sole, si può trovare a circa 33° sopra l’orizzonte in direzione ovest, visibile per circa tre ore. Tuttavia, la sua luminosità è ormai troppo bassa per essere vista a occhio nudo, se non da luoghi con un cielo particolarmente scuro e privo di inquinamento luminoso. Inoltre, il bagliore della superluna di ottobre rende l’osservazione ancora più complicata, per cui è consigliato l’uso di un binocolo per localizzarla e fotografarla.

