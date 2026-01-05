Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
Viaggio musicale tra Rossini, Paganini e ritmi sudamericani: appuntamento a Ragusa con Melodica
05 Gen 2026 11:50
Ragusa si prepara ad inaugurare il nuovo anno all’insegna della grande musica con la 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 20.30 (ingresso dalle 20.00), l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà il concerto “Bizzarrie su 10 corde: percorsi dall’Italia al Sudamerica”, con i virtuosi Roberto Noferini al violino e Donato D’Antonio alla chitarra.
Il programma propone un viaggio sonoro che spazia dalla tradizione musicale italiana dell’Ottocento – richiamando compositori come Gioachino Rossini e Nicolò Paganini – fino alle sonorità più calde e ritmate del Sudamerica. Il duo Noferini-D’Antonio fonde energia, lirismo e precisione tecnica, offrendo al pubblico un’esperienza musicale che unisce rigore classico e libertà espressiva.
«Il concerto evoca stili e atmosfere diverse ma unite dalla stessa tensione emotiva – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – È un racconto sonoro che va dalla brillantezza del repertorio italiano a paesaggi musicali più istintivi e colorati, dove ritmo e melodia parlano direttamente alle emozioni».
Il duo, nato nel 2007, vanta un’intensa carriera concertistica in Italia e all’estero, con numerosi riconoscimenti da parte di pubblico e critica. Nel 2021 hanno pubblicato il loro primo CD dedicato a Nicolò Paganini, accolto positivamente dagli esperti e trasmesso da diverse emittenti radiofoniche.
Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp: 349 2993208, Email: associazione.melodica@gmail.com, https://associazionemelodica.wixsite.com/melodica
