Viaggio musicale tra Rossini, Paganini e ritmi sudamericani: appuntamento a Ragusa con Melodica

Ragusa si prepara ad inaugurare il nuovo anno all’insegna della grande musica con la 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 20.30 (ingresso dalle 20.00), l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà il concerto “Bizzarrie su 10 corde: percorsi dall’Italia al Sudamerica”, con i virtuosi Roberto Noferini al violino e Donato D’Antonio alla chitarra.

Il programma propone un viaggio sonoro che spazia dalla tradizione musicale italiana dell’Ottocento – richiamando compositori come Gioachino Rossini e Nicolò Paganini – fino alle sonorità più calde e ritmate del Sudamerica. Il duo Noferini-D’Antonio fonde energia, lirismo e precisione tecnica, offrendo al pubblico un’esperienza musicale che unisce rigore classico e libertà espressiva.

«Il concerto evoca stili e atmosfere diverse ma unite dalla stessa tensione emotiva – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – È un racconto sonoro che va dalla brillantezza del repertorio italiano a paesaggi musicali più istintivi e colorati, dove ritmo e melodia parlano direttamente alle emozioni».

Il duo, nato nel 2007, vanta un’intensa carriera concertistica in Italia e all’estero, con numerosi riconoscimenti da parte di pubblico e critica. Nel 2021 hanno pubblicato il loro primo CD dedicato a Nicolò Paganini, accolto positivamente dagli esperti e trasmesso da diverse emittenti radiofoniche.

Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp: 349 2993208, Email: associazione.melodica@gmail.com, https://associazionemelodica.wixsite.com/melodica

